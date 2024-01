Basket | Serie A1 | Bologna si impone su Napoli e aggancia Venezia in classifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nella serata del 28 gennaio vanno in scena quattro match validi per diciottesima giornata diA1. Vittoria in casa per la Virtuse per Derthona, mentre Brindisi trova il successo in trasferta, proprio come Varese Brindisi ha la meglio su Pesaro in una partita terminata 78-86. La squadra ospite mantiene il controllo del gioco per gran parte del match e conquista due importanti punti in ottica campionato. Vittoria casalinga invece per la Virtus, che vince 101-89 contro. La formazione bolognese si mantiene in testa e solo in rari momenti gli ospiti riescono a dimostrarsi una reale minaccia.resta così terza ingenerale, a pari punteggio con. Poco più tardi, Tortona sisulla Reggiana per 93-61. ...