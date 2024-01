Basket | Serie A | l’Olimpia Milano supera Sassari grazie ad un gran secondo tempo | vince anche Brescia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Facile vittoria perai danni del Banco di Sardegnanella 18esima giornata diA. Al Mediolanum Forum finisce 80-65 per la squadra di Ettore Messina, che si porta così al quarto posto solitario in classifica con 12 vittorie e 6 sconfitte. Parte meglio, forte del cambio di allenatore con Markovic all’esordio sulla panchina sarda, che rimane al comando per quasi tutto il primo, seppur senza mai scappare nel punteggio. Nella ripresa Tyree porta i suoi al massimo vantaggio sul +8, ma è un fuoco di paglia.non trova più la via del canestro ene approfitta: parziale monstre di 22-0 e gara in cassaforte per i padroni di casa. Nell’ultimo periodo gli ospiti non riescono mai ad avvicinarsi e ...