Basket | Serie A | Gentile salva la Givova Scafati | l’Umana Venezia domina contro Trento

(Di domenica 28 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio 2024 – Nei due anticipi della 18° giornata di regular season diA sono altrettanti i successi casalinghi registrati. Nel match delle 19:30 larga vittoria delReyerche al Taliercio travolge per 93-68Reyere si riporta momentaneamente in vetta alla classifica a pari merito con la Germani Brescia impegnata domenica sul proprio parquetl’Estra Pistoia. Sofferta ma altrettanto preziosa e fondamentale l’affermazione dellache ringrazia Alessandro, rischiando di gettare alle ortiche quanto di buono fatto vederela Nutribullet Treviso che si arrenderà per 95-93. I gialloblu ottengono due punti che consente loro di coltivare i sogni ...

Il LIVE in diretta di Scafati-Treviso , sfida valida come 18^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Risultati un po’ altalenanti per i ... (sportface)

Brutta serata per la Futurosa iVision Trieste che cede in casa della APU Delser Crich Udine interrompendo la serie positiva di quattro vittorie consecutive. Al PalaCarnera finisce 80-66 per le ...BASKET, SERIE A - La 18esima giornata si apre con due vittorie casalinghe nei due anticipi del sabato. Venezia travolge 93-68 una Trento in crisi (5 ko in fila) e torna in vetta al fianco di Brescia: ...Le prime gare della 18a giornata della Serie A di basket regalano l'aggancio alla vetta per la Reyer Venezia (13-5): i lagunari, trascinati da uno Spissu da 17 punti, sconfiggono 93-68 la Dolomiti ...