Basket | la Reyer Venezia dilaga contro Trento | Scafati vince in extremis

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si sono disputati questa sera due anticipi della 18ma giornata della Serie A 2023-2024 di. Alle 19:30 c’è stata la sfida tra, mentre alle 20:30 è andata in scena la partita trae Treviso. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. UMANA– DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-68 (22-15, 22-14, 24-18, 25-21) Tutto facile per la, che battecon un netto 93-68 e aggancia momentaneamente Brescia in vetta alla classifica a quota 26 punti. L’inizio di partita è equilibrato (11-10), poi la squadra di casa alza il ritmo e, soprattutto grazie a Tessitori e Spissu, chiude il primo quarto avanti di 7 (22-15). Galvanizzata dall’allungo, la compagine veneta continua ...

