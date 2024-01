Basket femminile | la Geas batte Ragusa ai supplementari Faenza vince lo spareggio salvezza

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si sono disputati oggi i tre posticipi della quindicesima giornata del massimo campionatodi. In campo sono scese Sesto San Giovanni,, Sanga Milano, Venezia e Brixia Brescia. Ecco come è andata.SESTO SAN GIOVANNI – PASSALACQUA70-66 Si decide all’overtime la sfida tra Sesto San Giovanni e, con le due formazioni che si equivalgono per 40 minuti, con un quarto a testa alternato tra le milanesi e le siciliane. Così la tripla di Spreafico nell’ultimo minuto manda le due formazioni all’overtime, dove però Dotto e Gwathmey piazzano il break decisivo e lasi impone 70-66. Top scorer Moore con 24 punti, mentre perci sono i 22 di Chidom. E-WORK– REPOWER ...

Le ragazze di Vis Rosa perdono in trasferta di un soffio nel campionato Csi regionale, con rammarico, avendo avuto in mano la palla per vincere ... (sport.quotidiano)

Si sono disputati oggi i tre posticipi della quindicesima giornata del massimo campionato femminile di basket. In campo sono scese Sesto San Giovanni, Ragusa, Faenza, Sanga Milano, Venezia e Brixia Br ...CERVIA. Nel weekend il Ten Sport Center di Pinarella ha ospitato il torneo nazionale Under 10, maschile e femminile, andato in scena con la formula Rodeo. Nel maschile finale tra Denny Bentini (Tc ...L’Angri Femminile batte 68-69 l’Edilizia Innovativa Catanzaro, grazie a un finale vietato ai deboli di cuore. Partita di grande intensità e sacrificio per le ragazze di coach Francesco Iannone, ancora ...