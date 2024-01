Basket C Interregionale Tarros si gioca il futuro Empoli avversario tosto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ultime quattro gare in cui si decide parecchio del destino della. Oggi al PalaSprint arriva, la stagione scorsa in B Nazionale così come San Miniato, attualmente terzo a sole due lunghezze dalla coppia di testa composta da Cecina e Siena. I toscani dopo un periodo di appannamento hanno ritrovato spirito e mordente battendo proprio Siena di misura sette giorni fa e proveranno ad alimentare la propria classifica. "Considero La Spezia una delle squadre migliori di questo girone – dice Tommaso Cappa, uno degli assistenti di coach Luca Valentino – non a caso ha il miglior attacco del campionato. Se non avesse avuto l’infortunio di Rajacic, fuori per un paio di mesi, e Sakalas sarebbe saldamente nei primi quattro posti della classifica. Noi i problemi fisici che abbiamo, dobbiamo essere consapevoli di doverre con lo ...