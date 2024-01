Basilicata | terremoto Alle 10 | 23 con epicentro a Ricigliano Magnitudo 3 | 8

Terremoto oggi al confine fra Campania e Basilicata. Una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 10.23 a 6 km da Ricigliano, in provincia di Salerno.Una scossa di terremoto di magnitudo ha fatto tremare la terra oggi ...nella città di Potenza e a Baragiano ma anche nei comuni campani al confine con la Basilicata, come Polla e Ricigliano, e fino a ...Terremoto oggi in Basilicata: una scossa di magnitudo tra 3.5 e 4 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Potenza: avvertita fino a Polla e Salerno. Una scossa di terremoto di magnitudo compresa ...