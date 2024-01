Barzaghi | «Inter | a Firenze segnale da mandare Serve personalità!»

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo i risultati prodotti dalle inseguitrici ieri sera l’sfiderà la Fiorentina con maggior serenità ed entusiasmo. Matteospiega le sensazioni nerazzurre. RISPOSTA – Contro la Fiorentina l’avrà una grossa opportunità: imporre dominio dentro e fuori dal campo. Matteovenuto su Sky Sport 24, parla dell’atteggiamento necessario: «L’vola sulle ali dell’entusiasmo. Ha vinto la Supercoppa Italiana e dopo la frenata della Juventus di ieri questa sera ha un occasione molto importante per provare subito il controsorpasso e trovare in vetta alla classifica. Questa sera al di là di chi giocherà e del bel calcio conterà soprattutto il carattere. Dare unmolto forte a livello di personalità. Perché l’, se ...

L'attaccante francese è già un punto fermo dell'Inter di Simone Inzaghi. Contro la Fiorentina all'andata ha segnato il suo primo gol con la maglia nerazzurra. Ora le sue reti totali sono otto e se ...Nella giornata di ieri, si è parlato di una clamorosa possibilità Benzema per l'Inter, in caso di partenza di Alexis Sanchez. A tal proposito, il giornalista di Sport Mediaset, Marco Barzaghi, ha ...Carta Arnautovic per raggiungere il profilo di Gudmundsson vera rivelazione del Genoa, tra costo del cartellino intorno ai 20 milioni e tante pretendenti sul mercato Nelle ore più calde della session ...