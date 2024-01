Baresi carica Sinner | «Tutto il Milan è con te»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Franco, ex bandiera e calciatore del, ha parlato asport mandando un messaggio ain vista della finale Franco, ex bandiera e calciatore del, ha parlato asport mandando un messaggio ain vista della finale degli Australian Open. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Caro Jannik conosco la tua fede rossonera,il popoloista tiferà per te per un incredibile traguardo e rendere orgoglioso un paese intero. Un grande in bocca al lupo».