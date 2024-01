Barcellona Thiago Motta | in spagna sono sicuri | è il favorito!

(Di domenica 28 gennaio 2024) Increscono le quote per: è il favorito per sostituire Xavi sulla panchina delBomba clamorosa lanciata dallaper quanto riguarda il futuro dell’allenatore del Bologna, seguito anche da Milan e Juve,, su cui è piombato il. Secondo quanto riportato da Sport, sarebbe il tecnico italiano il profilo più apprezzato dai blaugrana per il post Xavi: l’allenatore ha infatti annunciato di lasciare il club a fine stagione ieri sera, dopo la sconfitta del Campo Nou contro il Villarreal. Una specie ritorno a casa per il tecnico italo-brasiliano, che in Catalonia ha iniziato alla Masia e poi ci ha giocato per sei anni, dal 2001 al 2007, con 96 presenze e sei reti.

Il Barcellona è a caccia di un nuovo allenatore: tra Roberto De Zerbi e Thiago Motta spunta un big italiano per la panchina blaugrana Terremoto Barcellona. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro ...Thiago Motta Milan, in Spagna sono sicuri: è in pole per la panchina del Barcellona! Le ULTIME sul post Pioli...Conferenza stampa Tiago Djalò Juve: il VIDEO della presentazione dell’ex Milan, ...Inter o Napoli nel futuro di Thiago Motta Forse no, perché l'attuale allenatore del Bologna in realtà...SETTORE GIOVANILE UNDER 17 - GRANDE PAREGGIO IN CASA DELLA JUVE, RAMMARICO PER IL DOPPIO VANTA ...