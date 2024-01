Banda di zozzoni | Non ti permettere | la furia di Claudio Amendola da Paolo Bonolis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Puntata particolarmente piccante, l'ultima di Ciao Darwin 9. D'altronde, il menu prevedeva una sfida antropologico-culinaria tra le “Trattorie” e gli “Stellati”. I primi capitani dal rustico, i secondi da Andy Luotto. E proprio i due vip sono venuti ai ferri corti. «Sono state dette tante cose stasera- spiega l'attore romano -, la più valida per me sta nella difficoltà di interpretare, prima di assaggiarle, cosa andrò a mangiare. Molto spesso leggo delle diciture, delle frasi molte condite mentre i piatti lo sono meno. Vedo delle grandissime e bellissime cose che mi vengono messe davanti ma uno si chiede: e ora che faccio, lo rompo? Lo posso mangiare?». Insomma, viva il «pane e salame». Luotto, reinventatosi in cucina dopo i fasti alla corte di Renzo Arbore, ribatte: «Il mio piatto preferito è lo spaghetto al pomodoro, perché ritengo ...