Ballare fa dimagrire | lo dice la scienza L’analisi dell’esperto | “Si bruciano grassi e migliora la pressione sanguigna Ecco i balli più efficaci”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Buone notizie per chi ama il ballo e vuole: una recente metanalisi, pubblicata a gennaio su PlosOne, mette in luce il ruolo determinante della danza nella perdita di peso – non ultimo per la capacità di associare dimagrimento e divertimento. Lanon fa che ripeterlo: il movimento è indispensabile, offre un sacco di benefici a mente e corpo. Messaggio recepito, ma con buone intenzioni che faticano a mettersi in pratica. A cambiare le carte in tavola arriva però il ballo, che quanto a benefici non ha nulla da invidiare ad altre forme di allenamento strutturate. “La danza è efficace per il dimagrimento in persone sovrappeso od obese . Per la sua elevataa e il maggior senso di divertimento, può essere un esercizio benefico per la perdita di grasso corporeo”, scrivono gli scienziati cinesi firmatari di questa ...