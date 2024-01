Baby ti porto sulla moon | di chi è la canzone divenuta subito un tormentone?

(Di domenica 28 gennaio 2024)tiè il nuovo singolo che sta facendo letteralmente impazzire le nuovissime generazioni. Chi lo canta? Quale sarà il suo significato? Ecco cosa sappiamo noi.ti, chi canta il nuovo pezzo cult È AVA a cantare il nuovo pezzo di successo “ti”, anticipando un’esperienza musicale che si distingue per il chillout disteso e raffinato. Questa espressione si configura come un invito a un viaggioluna, suggerendo un’atmosfera nuova e coinvolgente che si estende nella trance. Possiamo definire launa vera erede della drill di strada. Originaria del South Side di Chicago degli anni ...

Non accennano a placarsi indignazione e sgomento dopo il pestaggio della 13enne da parte delle baby bulle. Un caso che, da Padova, si allarga a macchia d'olio scatenando in tutto il Paese rabbia e ...I carabinieri della Compagnia di Lecco hanno arrestato Mouhib Zaccaria, il trapper "Baby Gang", in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora con gli arre ...Recentemente, Baby Gang era stato coinvolto in un altro episodio di violenza, dove aveva sparato a un amico, causando ferite alla gamba sinistra. Questo evento ha portato i giudici a sostituire la ...