Ayrton Senna | l’annuncio taglia le gambe ai suoi fan | era impensabile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si torna a parlare di, a distanza di quasi vent’anni dalla sua scomparsa:lascia senza parole i tifosi Sono passati quasi vent’anni dal tragico incidente che nel maggio 1994 a Imola tolse la vita ad, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, forse il migliore in assoluto. Nonostante gli anni siano corsi veloci da quel maledetto giorno che ha sconvolto la vita di molti appassionati di Formula 1, il ricordo del brasiliano è ancora vivo nel cuore di milioni di persone e anche per questo ogni novità che lo riguardi, anche lontanamente, è destinata a far scalpore. L’ultimo annuncio sul pilota di San Paolo ha poi davvero del clamoroso: una cosa del genere nessuno avrebbe mai potuto immaginarla., spunta una grande novità: ...