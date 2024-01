Avellino-Sorrento | i convocati di Pazienza | un recupero importante

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, valido per la ventitreesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Micheleha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 59 Nosegbe-Susko, 60 Llano, 94 Liotti; Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Varela, 21 Armellino, 23 Dall’Oglio, 24 De Cristofaro, 27 D’Angelo; Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori. REPORT. Indisponibili per i problemi fisici già noti i calciatori Simone Benedetti, Salvatore Pezzella edEnis Tozaj. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

