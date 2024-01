Autonomia | Gasparri | ‘garanti di riforma equa per il Sud’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Forza Italia si presenta forte e pronta alle prossime sfide elettorali, lo conferma anche il congresso di Salerno. Da qui lanciamo la nostra sfida in vista delle Regionali del 2025 e ribadiamo la necessità di un intervento attivo e operoso nel Sud. Noi siamo garanti di una. Che non penalizzi ma anzi rafforzi le regioni meridionali. Qui De Luca ha fatto deperire la sanità. Svolge solo un?azione propagandistica, ma nulla ha fatto per il rilancio della Campania. Insieme ai grillini solo un assistenzialismo con grandi sprechi. Noi invece puntiamo sull?impresa, sul lavoro e i dati statistici ci danno ragione. È la politica di centrodestra che dà risposte con il lavoro, non quella della sinistra con elemosine che non creano sviluppo e prospettive”. Lo ha affermato Maurizio, capogruppo di ...