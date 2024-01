Autonomia differenziata | come uscire dalla polarizzazione del dibattito pubblico

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen – C’è chi l’ha chiamata la «secessione dei ricchi» e chi tenta di dimostrare che a guadagnarci sarebbe soprattutto il meridione, chi ancora insiste sul presunto saccheggio di risorse avvenuto nel tempo a danno del nord e chi invoca un revanscismo neoborbonico tanto imbarazzante quanto fuori tempo massimo. Anche sul tema della cosiddetta «», oggetto di una riforma in fieri, non si esce dall’ormai consolidato schema della radicaledel. Una trama che prescinde dalle ragioni (e dai ragionamenti) delle parti e, così facendo, getta la discussione in una caciaraquale intendiamo tenerci ben lontani. Sia da un lato, quello del settentrione presuntamente defraudato di risorse, che dall’altro, vale a dire la retorica che vorrebbe il mezzogiorno ...