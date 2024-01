Autonomia | De Luca | “Il ministro ‘Buio Fitto’ dà dati falsi Con Meloni Sud condannato a morte e Italia ridotta a scendiletto degli Usa”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Durissimo attacco del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, contro il governoe in particolare contro ildella Coesione da lui battezzato “Buio Fitto”. Il tema esclusivo della ultima diretta Facebook del politico campano è naturalmente “la legge truffa” dell’differenziata, alla quale dedica un’ora di “operazione verità”. “Il dibattito che si sta sviluppando insia sui fondi di coesione che sull’differenziata – esordisce De– è estremamente confuso. Non solo stiamo riascoltando la vecchia storia del Sud inefficientestraccioni espendaccioni, ma le forze di maggioranza stanno accompagnando l’differenziata con ...

ROMA (ITALPRESS) – “Non conosco i tempi parlamentari, ma spero in breve tempo in un passaggio con l’approvazione definitiva alla Camera. Il 2024 sarà ...Tra critiche e sostegno, Luca Zaia difende duramente il progetto di autonomia differenziata. La questione dell’autonomia differenziata, che ha acceso il dibattito politico in Italia, trova nel ...Le condizioni della sanità in Campania sono destinate ad aggravarsi con la riforma dell'autonomia differenziata.