Autonomia | Boccia | ' scambio Lega-Fdi colpirà unità nazionale | disposti a referendum'

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "FDI per ottenere la riforma del premierato nellocon lasvende l'del Paese. Contro questa legge siamoad arrivare al”. Così il presidente dei senatori del Pd Francescoa Sky Agenda, punta il dito contro l'caldeggiata dal Carroccio. “Non ci sono risorse, e la destra lo sa. Servono più servizi nelle aree meno ricche e ce ne saranno meno. Sanità, scuola, assistenza e tpl saranno a rischio per molti territori. Come si fa a far firmare una intesa ad presidente di regione senza tutelare le aree meno protette di quella regione che fino ad ora erano aiutate dall'intervento dello Stato? - chiede l'esponente dem - Ora si cristallizzeranno le diseguaglianze perché dire che ogni regione si ...