Automobili Giannini | il cuore romano delle mitiche Fiat

RIETI - Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la Salaria per L'Aquila poco prima dell'incrocio per Borgovelino in prossimità del supermarket Md. Il sinistro è ...Fiat 1100 - 103 bauletto anno1954.Iscrizione ASl. Auto perfetta di carrozzeria, di motore e di interni. Disponibile a qualsiasi verifica. No ruggine!Manutenzione costante, gomme nuove, sempre ...Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone: con l'emergenza Coronavirus, ora più che mai, lo sentiamo come un dovere ...