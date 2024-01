Auto va fuori strada e rimane in bilico sul burrone | immagini terrificanti | feriti gravi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) In un tragico evento che ha scosso la comunità locale, una Citroen C3 bianca con quattro passeggeri a bordo è stata protagonista di un grave incidente sullaPanoramica verso la città dei due Conventi. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente insieme a due ambulanze del 118, il veicolo ha terminato la sua corsa oltre il muretto che delimita la carreggiata,ndo sospeso in un pericoloso equilibrio sul bordo di un. I quattro occupanti del veicolo sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Al momento le condizioni deirestano, e la prognosi è riservata. Le squadre di soccorso hanno lavorato con estrema cautela per evitare ulteriori ...