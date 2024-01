Auto si schianta contro il guardrail e si ribalta | Emanuele riesce ad uscire ma viene investito Muore a 26 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 gennaio 2024) Cordoglio e commozione a Casalnuovo, in provincia di Napoli, per la morte diEsposito, giovane papà di 26, morto in un incidente stradale: viveva a Tavernanova, frazione di Casalnuovo, lascia la compagna e la loro figlia di due. Il tragico incidente si è verificato sull’strada Roma-Napoli, in prossimità dello svincolo di Caserta Nord: da una prima ricostruzione, l’guidata dal 26enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattatoile si èta. Il giovane è riuscito addall’abitacolo, ma sarebbe poi statodra un’mobile in transito, perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno ...