Auteri | “Un peccato per questo pareggio ma lo accettiamo”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTaranto – Le parole di Gaetanoal termine della sfida valevole il campionato di Serie C che ha visto il Benevento giocare contro il Taranto. L’allenatore siracusano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo allo “Iacovone” per affrontare la formazione di Ezio Capuano. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Risultato – Nel gol delc’è stato un retropassaggio di Berra un po’ corto, nonostantePaleari aveva fatto un grande intervento. Poi c’è stata una decisione strana sia di Pastina che dell’arbitro. Ha dato il rigore e siamo andati uno a uno. Nella ripresa ci è mancata la capacità di fraseggiare e aprire dei varchi, quando lo abbiamo fatto è arrivato il gol di Ciano. E’ un, li abbiamo riportati in area e permesso di ...

Derby fondamentale questa sera per la Casertana in quel di Benevento, presentato alla vigilia da mister Vincenzo Cangelosi, come raccolto dai colleghi ...Daniele Sarzi Puttini, difensore della Pro Vercelli, come riportato da magicapro ha parlato dopo la sconfitta contro la Triestina. "Purtroppo il calcio è questo: abbiamo fatto una ...Loano. Tra campionato e coppa San Francesco Loano e Ceriale si sono già affrontate tre volte e il bilancio premia i rossoblù: due vittorie per i ragazzi di mister Cattardico e un pareggio. Insomma, i ...