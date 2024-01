Australian Open | le pagelle degli italiani | Sinner Re Mida | il salto di qualità di Cobolli | rimandato Musetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Calato il sipario sull’edizione 2024. Lo Slam nella terra dei canguri, che ci ha tenuto compagnia dal 14 al 28 gennaio, ci ha regalato non poche emozioni ed è il momento delle valutazioni. Vi offriamo, quindi, ledei tennistiimpegnati nel Major di Melbourne.2024 Jannik10 e lode – Non può essere altrimenti. Il ragazzo di Sesto Pusteria è stato straordinario, con la vittoria finale al quinto set contro uno strepitoso Daniil Medvedev, non perdendo mai la speranza e venendo fuori alla distanza. Un percorso magico in cui anche il sigillo contro Novak Djokovic, in semifinale, è stato molto significativo. Dopo il successo in Coppa Davis e i riscontro eccellenti sul ...