Australian Open | Jannik Sinner e l’incredibile coincidenza con Roger Federer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) C’è un numero particolare che aleggia neglivinti da. L’altoatesino, infatti, è riuscito a portare a casa il suo primo Slam al tentativo numero 17. Non è l’unico ad aver raggiunto il traguardo in questo arco di tempo tennistico. C’è, infatti, un altro mito del tennis maschile ad aver percorso questa sequenza. Il nome è quello forse più amato nella storia:. Lo svizzero, infatti, debuttò in tabellone principale al Roland Garros 1999 contro Patrick Rafter. S’impose l’o in quattro set, ma si tratta di un match ancora oggi ricordato e che è piuttosto ricercato sia dai tifosi dell’elvetico che da chi ama il tennis d’attacco. Del resto, Rafter era straordinario interprete proprio di questa fattispecie. Da allora ...