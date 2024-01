Australian Open | finale Sinner-Medvedev in DIRETTA L' azzurro per la storia | Italia a corto di slam dal 1976

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Medvedev , incontro valevole per la finale maschile degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, reduce ... (sportface)

Per la prima volta dal 2005 non ci sono né Federer, né Nadal, né Djokovic. Questa notte la finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una finale che, come scrive l’Equipe, si ...Per Medvedev è la sesta finale Slam in carriera, la seconda consecutiva dopo gli US Open e la terza a Melbourne negli ultimi quattro anni dopo quelle perse nel 2021 e nel 2022 contro Djokovic e Nadal.Roma, 28 gennaio 2024 – Altro che match scontato, altro che favori col pronostico: Sinner-Medvedev di oggi è una partita a scacchi. Superato lo scoglio Djokovic e stracciata una bella manciata di reco ...