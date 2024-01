Australian Open 2024 | Medvedev | “Sul mp ho sperato sentisse la tensione… e invece dritto lungolinea a 100 miglia all’ora…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) “Sono sensazioni diverse rispetto alla sconfitta con Nadal. Adesso sogno più che mai, probabilmente non oggi, ma nella vita. Però direi che non è più un bambino ma un giovane uomo di 27 anni che sogna e fa tutto il possibile per il suo futuro e per il suo presente. Adoro questo ed è per questo che sono arrivato in finale, volevo vincere ed ero vicino. Il risultato è simile a quello che ho avuto con Rafa, ma la partita è stata diversa”. Un amareggiato Daniilin conferenza stampa svela il suo stato d’animo dopo la sconfitta in finale contro Jannik Sinner all’. “Non ho pensato molto alla partita con Rafa, ho provato davvero a lasciarmi tutto alle spalle e non credo di aver avuto grossi problemi. Non ho commesso errori gravi, Jannik ha iniziato a giocare meglio, anche a livello tattico dopo che gli avevo proposto ...