Australian Open 2024 | l’Italia sogna con Sinner | Medvedev è l’ultimo ostacolo per la Storia

(Di domenica 28 gennaio 2024) 11 luglio 2021 e 28 gennaio. Tra queste due date ci sono 931 giorni, quelli trascorsi dalla finale persa da Matteo Berrettini a Wimbledon contro Novak Djokovic alla sfida che vedrà Jannikimpegnato contro Daniilagli. Sembrano tanti, ma alla fine è tutta una questione di prospettiva: sono nulla, riflettendo sul fatto che per trovare un altro azzurro prima di Matteo bitornare indietro di altri 45 anni con Adriano Panatta nel ’76. Numeri che certificano l’era d’oro che il tennis italiano maschile sta vivendo, un digiuno interrotto alla volta. Lo avevamo sperimentato già con le ragazze in questo nuovo millennio: quando il movimento è così florido di grandi giocatori, i successi sono destinati ad arrivare. Nelle competizioni a squadre, poi in ...

Dopo aver incantato tutti in semifinale con Djokovic, Jannik sfida Medvedev in finale agli Australian Open. Il numero quattro contro il numero tre al mondo. È la decima volta che si affrontano, le ...Per la prima volta dal 2005 non ci sono né Federer, né Nadal, né Djokovic. Questa notte la finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una finale che, come scrive l’Equipe, si ...Per Medvedev è la sesta finale Slam in carriera, la seconda consecutiva dopo gli US Open e la terza a Melbourne negli ultimi quattro anni dopo quelle perse nel 2021 e nel 2022 contro Djokovic e Nadal.