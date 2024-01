Australian Open 2024 | Jannik Sinner felice | “Ogni incontro mi rende migliore”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Scritta la storia del tennis italiano. Dopo aver ispirato la vittoria della Nazionale italiana nella Coppa Davis, l’altoatesino si è tolto l’enorme soddisfazione di vincere il primo Slam della sua carriera portando il Belpaese, per la prima volta, nell’albo d’oro degliha sconfitto in cinque set Daniil Medvedev diventando il nuovo campione del torneo che si disputaanno nella terra dei canguri. Un successo incredibile, arrivato dopo un’epica rimonta che vedeva l’azzurro sotto di due set. Poi il ciclone arancione si è scagliato sul russo divenuto, di un tratto, più lento e stanco. Fox è il primo tennista italiano ad alzare al cielo di Melbourne il prezioso allora. Il 28 gennaiolo ricorderemo per sempre. Grazie,. Le ...

Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia ...Roma, 28 gen. (askanews) – Jannik Sinner è nella storia del tennis. Ha battuto il russo Daniil Medvedev in finale degli Australian Open per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, con una fantastica rimonta dopo ave ...La dedica ai genitori: "Vorrei che tutti i bambini potessero scegliere come ho potuto fare io" ...