Aureliano arbitro di Fiorentina-Inter | precedenti solo uno | poi VAR recente

(Di domenica 28 gennaio 2024)sarà l’di, partita della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Bologna, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Franchi. Isarà la seconda partita per Gianlucacomedei nerazzurri. L’unica altra risale a oltre tre anni fa: 3 gennaio 2021, prima dell’anno solare contro il Crotone. Al Meazza finisce 6-2, con un rigore assegnato agli ospiti per il momentaneo 2-2 dopo un fallo (nettissimo) di Arturo Vidal visto al VAR. Proprio il monitor è il posto doveha ritrovato l’in altre ...

Dove Vedere il match di Serie A tra Fiorentina-Inter in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.Continuare a fare punti e correre veloci verso lo scudetto. Questo è l'obiettivo per l'Inter che domenica serà scende in campo all'Artemio Franchi per la ...Il designatore prova a compattare il gruppo, Orsato tra i più infastiditi per l'intervista nascosta: "Non è un uomo e quindi ...