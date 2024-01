Attentato in una chiesa italiana | due uomini aprono il fuoco | terrorismo e un morto a Istanbul

(Di domenica 28 gennaio 2024) Attacco a una. Nel corso della messa domenicale, un attacco armato nelladi Santa Maria Draperis, parrocchia cattolica, nel distretto di Sariyer, a. Nell', un. "La vittima era tra coloro che erano presenti alla cerimonia, è stata aggredita da due persone con il volto coperto e purtroppo ha perso la vita", ha spiegato il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya. L'attacco è avvenuto "intorno alle 11.40. È stata avviata un'indagine su larga scala sulla questione e sono stati avviati sforzi per catturare gli aggressori. Condanniamo fermamente questo vile attacco", ha aggiunto. "Non appena saranno disponibili informazioni dettagliate sull'attacco, queste verranno condivise con il pubblico e verranno annunciati i ...

Sono sempre stata attenta a non farmi male, forse perché sono sempre stata abituata ad avere una responsabilità professionale». E «già allora, se vedevo la gelosia, scappavo subito. Nessuno poteva ...Il team guidato, in panchina, da coach Caja, squadra prima in classifica, ferita dal passo falso commesso una settimana fa a Cento. Sarà dura, insomma, per la UEB domenica 28, dalle 18. Non saranno ...Una grande verità, perché chi ha certe informazioni prima ...non ci sono annunci di prossimi tagli e la BCE resta attenta osservatrice delle dinamiche geopolitiche e del loro impatto sui dati ...