Attacco di droni | uccisi tre soldati Usa in Giordania

(Di domenica 28 gennaio 2024) TreUsa sono statiin unconin: lo riferisce la Cnn, citando alcuni funzionari, secondo cui almeno due dozzine sono rimasti feriti. L’si è verificato contro un piccolo avamposto americano in. Si tratta delle prime vittime statunitensi in Medio Oriente dall’inizio della guerra a Gaza dello scorso 7 ottobre. Joe Biden: “Gruppi militanti sostenuti dall’Iran” “Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall’Iran che operano in Siria e Iraq”: lo afferma Joe Biden in una nota sull’conincontro una postazione Usa, esprimendo il ...

L'uccisione dei tre soldati americani è avvenuta nella Torre 22, vicino al confine con la Siria .E’ di tre morti e decine di feriti il bilancio dell’attacco da parte di alcuni droni in Giordania nella notte di oggi. Non è ancora chiaro cosa sia successo ma pare che improvvisamente i militari che ...Roma, 28 gen. (askanews) – Tre militari Usa sono morti e 25 sono rimasti feriti in un attacco con droni nella notte in una base in Giordania al confine con la Siria. Lo ha reso noto la Cnn, citando ...