Attacco a una Chiesa a Istambul | 1 morto

(Di domenica 28 gennaio 2024) 11.45 Due uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione durante la funzione alla messa domenicale nellaitaliana di Santa Maria, nel quartiere di Saryer, a Istanbul. Hanno aperto il fuoco e una persona è rimasta uccisa. I killer sono poi fuggiti. La polizia ha lanciato una caccia all'uomo. Lo riferiscono media locali. Il governo turco ha avviato "un'indagine per catturre gli aggressori" e ha espresso "la ferma condanna del vile". Lo scrive il ministro dell'Iterno turco Yerlikaya sui social.

Roma, 28 gennaio 2024 - Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul . Lo riferisce Cnn Turk ... (quotidiano)

attacco ad una chiesa italiana a Istanbul : un morto. Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, a ... (thesocialpost)

Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, Istanbul. Tutto è avvenuto durante la tradizionale messa della domenica, intorno alle 11:40 ora locale (le ...Yerlikaya ha anche illustrato la dinamica di quanto accaduto intorno alle 11:40 ora locale, quando in Italia erano le 09:40: due uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione durante la funzione ...Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul. Lo riferisce Cnn Turk precisando che l'attacco è avvenuto durante la messa della domenica. La ...