Atp Montpellier 2024 | qualificazioni | vince solo Zeppieri Fuori Nardi | Gigante e Maestrelli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Giulioè l’unico italiano che supera il primo turno dellenell’ATP 250 di. Il tennista di Latina, proveniente da un ottimo Australian Open, si incarta un po’ nel secondo set, ma domina il primo e il terzo, superando 6-2 6-7(5) 6-1 Roca Batalla. Domani contederà l’accesso al main draw alnte di Svrcina-Martineau. Davvero negative le prestazioni degli altri azzurri. Luca, che era la prima testa di serie del tabellone e lo scorso anno centrò l’accesso al main draw in questo torneo, è stato sconfitto con un secco 6-3 6-4 dlalo spagnolo Daniel Rincon. Non è andata meglio a Matteo, che era reduce dal successo nel challenger di Nonthaburi: l’azzurro classe ’02 ha raccolto cinque games (6-3 6-2) al cospetto dell’altro iberico Llamas Ruiz. ...

