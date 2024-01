Atletica | Zane Weir scatenato al debutto | miglior misura mondiale dell’anno! Duello palpitante con Fabbri

(Di domenica 28 gennaio 2024)fa subito le cose in grande alstagionale. Il Campione d’Europa Indoor ha troneggiato nella gara di getto del peso andata in scena a Nordhausen (Germania), spedendo l’attrezzo a 21.84 metri e firmando così laprestazionein questo avvio di annata agonistica. L’italo-sudafricano ha vinto la spettacolare sfida nazionale con Leonardo, vice campione del mondo outdoor che si è fermato a 21.67 metri dopo il successo ottenuto ieri a Lodz con 21.26 (è giunto in terra tedesca soltanto un paio di ore prima della gara, trasferendosi dalla Polonia). Il toscano haato il proprio personale in sala di sette centimetri (21.60 lo scorso anno), mentre il vincitore aveva già sfondato i 22 metri in occasione del sigillo continentale. Il ...

