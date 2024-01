Atletica | Pesisti azzurri al top 21 | 84 per Weir e 21 | 67 per Fabbri

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Per i due italiani primo e secondo posto a Nordhausen. ROMA - Avvio di stagione sprint per i, che si rendono protagonisti di un super duello a Nordhausen, in Germania. Al debutto vince il campione europeo indoor Zanecon un lancio a 21,84, che è la migliore prestazione mondiale