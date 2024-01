Atletica | Iliass Aouani torna sulla strada e firma il personale nella mezza maratona Primato di Lonedo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)hato il proprio. Il primatista italiano di(2h07:16 lo scorso anno a Barcellona) ha completato la prova di Siviglia con il tempo di 1h01:32 ed è così progredito di diciassette secondi rispetto a quanto fatto lo scorso anno a Verona. Buona prestazione per il milanese sulle strade spagnole, in un test importante per prendere le misure ai 21,097 chilometri in vista degli Europei di Roma. L’azzurro ha concluso al terzo posto, superando nel finale il kenyano Isac Kibet (1h01:36) e chiudendo così alle spalle degli altri due kenyani Bravin Kiprop (59:21) e Vincent Kipkorir (59:48). Si è trattato di un rientro confortante perdopo il settimo posto alla ...