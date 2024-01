Atletica | Gerevini migliora il suo primato italiano nel pentathlon

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Aubière, 28 gen. – (Adnkronos) – È un weekend esaltante per l?italiana. Arriva anche il recordnelle prove multiple indoor con il nuovo acuto di Svevache al meeting di Aubière, in Francia, supera nettamente il suonazionale con 4538 punti e si piazza al secondo posto. Dopo quasi due anni l?azzurra manda in archivio il limite di 4451, stabilito il 26 febbraio del 2022 ad Ancona, con un ampio progresso di 89 punti. La 27enne cremonese dei Carabinieri si esprime al meglio delle sue possibilità in tutte e cinque le gare disputate nell?arco della giornata: record personale in 8.27 nei 60 ostacoli, abbassato di sette centesimi, e nell?alto con 1,76 alla prima prova crescendo di due centimetri, proseguendo con il personale indoor di 12,41 nel peso mentre nel lungo trova il salto giusto al ...