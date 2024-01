Atletica | che serata! Da Dosso ad Arese | quattro record italiani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non è stato un sabato come gli altri per gli appassionati diche ieri si sono potuti godere ben. Due li ha fatti in sequenza Zaynabche ha dimostrato di essere in un momento di forma incredibile. I 60m sono la disciplina che ormai ha fatto sua, e non vediamo l’ora di vederla poi sui 100m con le gare outdoor. Ieri dunque si è migliorata per ben due volte e ha chiuso una serata in cui già Lorenzo Simonelli sui 60hs e Pietrosui 1500m avevano riscritto il miglior tempo italiano., Simonelli eriscrivono iZaynabal centro – Crediti foto: FIDAL/COLOMBO FIDALSarà stata l’aria di Lodz o una ...