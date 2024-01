Atalanta | Scamacca ha ritrovato dopo quasi tre mesi il gol che può averlo sbloccato

Quinta vittoria consecutiva in casa per i nerazzurri che salgono al quarto posto L'Atalanta liquida la pratica Udinese con un 2-0 al Gewiss Stadium ... (sbircialanotizia)

L'Atalanta si pone autorevolmente come concorrente per il quarto ...aiutato da un movimento ad allargare di Scamacca, di tocco, magari un poco fortunato, spiazza l'intervento di Okoye. A parte la ...Numerose le palle gol create che si sono concretizzate in due occasioni, grazie a Miranchuk e ad una rasoiata di Scamacca. Il gigante nerazzurro ha disputato una discreta partita, meglio per la voglia ...Al Gewiss Stadium nel primo tempo De Ketelaere dispensa assist e Miranchuk (33') e Scamacca (46') concretizzano la manovra nerazzurra. Nel secondo tempo l'Atalanta gestisce il vantaggio e porta a casa ...