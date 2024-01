Assogna | «Inter | rischio Calhanoglu dipendenza! Oggi la riposta»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024) Hakannon è a disposizione di Simone Inzaghi per Fiorentina-a causa della squalifica. Eppure l’attenzione di Paoloè rivolta sul regista turco. DIPENDENZA – Hakanpotrebbe influire sull’anche quando non c’è? Nella sua disamina a Sky Sport 24 Paolomette in guardia i nerazzurri prima del match contro la Fiorentina: «Bisognerà vedere quanto le assenze dell’peseranno, soprattutto quella di. Con tutto il rispetto per Barella, l’alternativa Frattesi è qualcosa di più di una riserva. Capiremo il peso del turco stasera e capiremo se l’ha una dipendenza per questo calciatore.è migliorato e Inzaghi è stato bravissimo a cucirgli questo vestito ...