’Assist man’ Florenzi Pulisic non brilla Kjaer stecca

(Di domenica 28 gennaio 2024) MAIGNAN 6. Il tributo che San Siro gli regala è una delle cose più belle della serata. Incolpevole su Zirkzee, beffato da Orsolini. CALABRIA 6,5. Partecipa alla manovra offensiva, trovando spesso campo utile per affondare a destra: suo la Loftus-Cheek. Ammonito, viene preservato.5. Non la sua miglior serata: si perde Zirkzee e spreca una palla-gol quando ne ha occasione ma conquista il rigore subendo fallo da Ferguson. GABBIA 6. Il cliente di turno è scomodissimo e lui fa di tutto per arginarlo. THEO HERNANDEZ 5. Ha il peso del secondo penalty sbagliato della serata. Troppo impreciso. LOFTUS-CHEEK 7,5. Firma il suo primo gol a San Siro nel momento più difficile del Milan e bissa quando nessuno se l’aspetta. Man of the match per distacco, è sempre più letale. ADLI 6. Pecca anche lui di precisione in fase di possesso palla ma ...