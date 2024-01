Assicurazione infortuni domestici cos' è ed entro quando pagarla

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Chi svolge in via non occasionale, anche gratuitamente e senza vincoli di subordinazione, un lavoro casalingo, ovvero di cura della famiglia e della casa, è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa obbligatoria definita comunemente come la polizza casalinghe. Si tratta di una copertura assicurativa contro gliche deve essere pagata all’Inailil 31 gennaio di ogni anno da tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e svolgono le mansioni domestiche in precedenza indicate. Il costo è di 24 euro., chi deveTrattandosi di una polizza assicurativa molto particolare, è necessario capire con esattezza i soggetti che sono chiamati dalla legge a sottoscriverla. Come detto chi, nella ...