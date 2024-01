Assegno di inclusione | “La domanda è stata respinta” | perché e cosa fare

(Di domenica 28 gennaio 2024) Da venerdì 26 gennaio sono erogati i primi pagamenti dell’di, ma circa 1 richiesta su 3 è, stando agli ultimi dati Inps. Eccoe come evitare il disguido. L’Adi è erogato a partire dal 26 gennaio ma solo per determinate categorie di persone – (ilcorrieredellacitta.com) Dal 26 gennaio l’Inps ha proceduto a erogare i primi pagamenti dell’Adi, l’di, che spetta a determinate categorie di persone. Il contributo economico però, stando ai dati dell’istituto, non perverrà a circa un italiano su tre. Il motivo è nei criteri, errati, con cui i richiedenti hanno formulato la, che ha precluso l’elaborazione da parte dell’Inps e l’erogazione corretta dell’. Ecco come evitare ...

Oltre la metà degli assegni di inclusione pagati a fine gennaio (287.704 richieste accettate nel complesso sulle 446.256 domande lavorate) è stato destinato a famiglie residenti in Campania e Sicilia, ...In pratica oltre tre Assegni di inclusione su quattro tra i primi pagati sono destinati al Mezzogiorno contro uno su tre del Rdc. Circa una domanda su quattro di quelle già lavorate è stata respinta ...Davanti a diversi uffici della città in questi giorni si sta creando il caos per il ritiro della card, con turni che iniziano all'alba. Agli sportelli si presentano anche persone che non hanno diritto ...