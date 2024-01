Assegni di inclusione | a gennaio oltre la metà destinati in Campania e Sicilia

(Di domenica 28 gennaio 2024)ladeglidipagati a fine(287.704 richieste accettate su 446.256 domande lavorate) è stato destinato a famiglie residenti in, ovvero 154.666 pari al 53,76% sul totale . Emerge da una tabella Inps sulla suddivisione regionale dell’indennità introdotta dal 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza per i nuclei in difficoltà con anziani,...

In questa edizione: Istanbul, attacco a una chiesa italiana, Parigi, il Mossad tratta per gli ostaggi, Pro Palestina, cortei in tutta Italia, 50% assegni inclusione in Campania e Sicilia, Alle 18 ...Da venerdì 26 gennaio sono erogati i primi pagamenti dell’Assegno di inclusione, ma circa 1 richiesta su 3 è stata respinta, stando agli ultimi dati Inps. Ecco perché e come evitare il disguido. L’Adi ...Assegno di inclusione, oltre la metà degli assegni pagati a fine gennaio è stato destinato a famiglie residenti in Campania e Sicilia ...