Ascolti tv ieri | C' è Posta Per Te nuovo record | sprofonda Tali e Quali

(Di domenica 28 gennaio 2024) Glitv disabato 27 gennaio 2024 hanno registrato per C'èPer Te su Canale 5 (QUI le storie) 4.697.000 spettatori, 30.4% di share. In termini di spettatori è la puntata più vista della ventisettesima edizione del people show condotto da Maria De Filippi. Su Rai1è stato visto da 2.735.000 spettatori, 16.3% di share, puntata meno vista di sempre dell'attuale quarta edizione. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 film Un Sacchetto di Biglie 674.000, 3.7% Rai3 Quinta Dimensione 471.000, 2.8% Rete 4 film Schindler's List 793.000, 5% Ia 1 film Space Jam New Legends 769.000, 4.2% La7 In Altre Parole 843.000, 4.5% Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 347.000, 1.9% NOVE Auschwitz Memorie ...

Gli Ascolti tv di venerdì 26 gennaio 2024 hanno registrato per Ciao Darwin 9 su Canale 5 3.466.000 spettatori, 23.8% di share. In share si tratta ... (tvpertutti)

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 27 gennaio 2024 Su Rai 1 è andato in onda Tali e quali. Su Rai 3 Quinta dimensione. Su Rete 4 Space Jam. Su Canale 5 C'è ...Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Tali e Quali, programma di Carlo Conti in onda su Rai 1 e C'è posta per te, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ...