ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2024 | C’È POSTA PER TE INSCALFIBILE 30 | 4% | TALI E QUALI SCENDE AL 16 | 4% | SCHINDLER’S LIST 5 | 1% | VERISSIMO VS ITALIA SÌ

(Di domenica 28 gennaio 2024)TV 27· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – x1Mattina in Famiglia – x + xBuongiorno Benessere – xOrigini + Linea Verde Discovery – x + xLinea Verde Life – xTg1 – xLinea Bianca – xPassaggio a Nord-Ovest – xA Sua Immagine – x + xIaSì! – x + xL’Eredità Weekend – 3158L’Eredità Weekend – 4239Tg1 – xAffari Tuoi – 4783– 2735 16.37Comm. – xGiovani – xOver – xLa Vita è Meravigliosa – x Prima Pagina – xTg5 – xNatura: Meraviglie Senza Tempo – xLuoghi di Magnifica Ia – xSuper Partes – ndForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – 2882– x: Giri di Valzer – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – 3181Tg5 – ...

ASCOLTI TV 27 GENNAIO 2024 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – x1Mattina in ... (bubinoblog)

Luca Argentero e Maria De Filippi - C'è Posta per Te (US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 27 gennaio 2024 , su Rai1 Tali e Quali ha ... (davidemaggio)

C’è posta per te contro Tali e quali: gli ascolti tv del 27 gennaio propongono un grande classico di inizio anno. Maria De Filippi ha sfidato Carlo Conti giocandosi una carta importantissima e molto ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 27 gennaio 2024 Su Rai 1 è andato in onda Tali e quali. Su Rai 3 Quinta dimensione. Su Rete 4 Space Jam. Su Canale 5 C’è ...Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Tali e Quali, programma di Carlo Conti in onda su Rai 1 e C’è posta per te, trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ...