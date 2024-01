Armato di coltello prova ad entrare a San Pietro | attimi di terrore all' Angelus di Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)dinella mattinata di oggi, domenica 28 gennaio, in via della Conciliazione a Roma, a ridosso dell'di. Infatti ai valichi di ingresso a piazza Sanun uomo italiano di 51 anni è stato sorpreso in possesso di unda cucina: stava cercando diper assistere all'del Pontefice. I poliziotti, dopo aver individuato il, lo hanno bloccato e dis: ne è seguita una colluttazione nel corso della quale un agente di polizia, cadendo a terra nelle fasi concitate, si è ferito a un ginocchio. L'uomoè poi stato condotto in questura, dunque è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. ...