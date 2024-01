Arezzo | 38enne investito da auto che non si ferma Caccia al pirata

Un 38enne straniero, ad Arezzo, è stato investito da un'auto il cui conducente non si è fermato. Verso le 18 di questo pomeriggio l'uomo era appena uscito dal lavoro in un negozio e stava camminando a ...Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio 2024, nella periferia di Arezzo. Un uomo di 38 anni, straniero, è stato investito nella zona di Santa Firmina da un'auto il cui conducente non si ...Arezzo, 28 gennaio 2024 – Investito da un'auto il cui conducente non si è fermato, un 38enne straniero è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era appena uscito dal ...