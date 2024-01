Aradori e tutto esaurito Le certezze della Fortitudo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Scampoli conclusivi di regular season sui parquetserie A2 e scatta l’oraprima prova d’esame per ladi coach Attilio Caja, che alle 18 riceverà Cividale al PalaDozza per il penultimo appuntamento che anticipa la fase a orologio. Con anima e corpo sul campo, ma anche un pensierino alla simultanea Udine-Forlì, che tantissimo dirà sul futuro di un girone Rosso ancora vacillante: questo in virtù di un primo posto in coabitazione (e Forlì) e un trittico di inseguitrici racchiuse in soli 4 punti (Udine, Trieste e Verona). Una circostanza che, a 80’ dalla chiusuraprima fase, rende la gara odierna cruciale per il mantenimentoleadership, ferma restando l’assenza di impazienze e inquietudini da promozione che ha accompagnato la squadra fin ...